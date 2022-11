.

খানাপাৰাত দিন দুপৰতে মানুহৰ মাজৰ পৰাই নাহৰফুটুকীয়ে টানি নি খালে এটা পোহনীয়া গৰু । গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে গৈ থকা বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে নাহৰফুটুকীয়ে গোধনক আক্ৰমণ কৰাৰ লাইভ দৃশ্য (Tiger Hunting cow on streets of Guwahati) । এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ ম’বাইল ফোনৰ কেমেৰাত বন্দী হয় এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ ৷ সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ’টো (Hunting video of Tiger)।