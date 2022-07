.

Kaveri river flood: মেট্টু বান্ধৰ পানীত আৱদ্ধ তিনি কলেজীয়া ছাত্ৰক উদ্ধাৰ Published on: 42 minutes ago

Koo_Logo Versions

কাবেৰী নদীৰ কেছমেন্ট অঞ্চলত বিগত কেইবাদিনো হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণ(Continuous rainfall in Kaveri Catchment areas)ৰ ফলত তামিলনাডুৰ চালেমত থকা ১২০ ফুটৰ ক্ষমতা সম্পন্ন মেট্টু বান্ধৰ ১৬ টা শ্লুইচ গেটৰে পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলত কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰশাসনৰ সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰি চিন্না কান্নুৰ অঞ্চলত তিনিগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰই অসাবধানতাৰে চেল্ফি ল’বলৈ গৈ আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল পানীৰ তীব্ৰ সোঁতৰ মাজত(3 college students went to take selfies carelessly in water path of mettur dam) । তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু SDRF ক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে তিনিওগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰক(Safely rescued three college students from heavy water flow) । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত আৱদ্ধ ভয়ংকৰ দৃশ্য ।