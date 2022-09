.

হোজাইত বৃহৎ পৰিমানৰ ড্ৰাগছসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক Published on: 26 minutes ago

হোজাই আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ তিনিজন সৰহবৰাহকাৰী (Anti drugs raid in Assam) ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি হোজাই জিলাৰ নীলবাগানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই AS01AX4735 নম্বৰৰ এখন নেনো গাড়ীৰ পৰা ৪ টা চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছসহ তিনিটা সৰবৰাহাকাৰীক আটক কৰে (Drugs seized in Hojai) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী কেইটা আলম হুছেইন, শ্বেহনাজ উদ্দিন আৰু লতিবুৰ ৰহমান (Three smugglers arrested in Hojai) ৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ অনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক টকা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে তিনি সৰবৰাহাকীৰ পৰা ৩ টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ৷ তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে বিক্ৰীৰ বাবে ড্ৰাগছখিনি আনিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জনায় ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত হোজাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷