মৰাণত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই লেপটপ, ম'বাইল ফোনসহ আটক কৰে তিনিটাকৈ চোৰক(thieves arrested in Moran)। আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশা মৰাণ নগৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা চুৰি ম'বাইল চাৰিটা, দুটা লেপটপসহ চোৰকেইটাক(stolen goods recovered in Moran) আটক কৰে । উল্লেখ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজ’ন(Goods of Flipkart and Amazon)আদি কোম্পানীৰ বস্তু ডেলিভাৰী কৰা ল'ড চেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰায় ২০ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি হৈছিল । সেই সন্দৰ্ভত যোৱা নিশা মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে নগৰখনত অভিযান চলাই ডিব্ৰুগড়ৰ বিজিত গগৈ, বিষ্ণু গগৈ আৰু বিদ্যুৎ সন্দিকৈক দুই লাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ আটক কৰে । ইয়াৰে বিজিত গগৈ আৰু বিষ্ণু গগৈ ল'ড চেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।