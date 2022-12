.

Theft in Nagaon: গৰুচোৰে কাটি নিলে গৃহস্থৰ কাণ Published on: 4 hours ago |

Updated on: 3 hours ago Koo_Logo Versions

নগাঁৱত চোৰে চলাইছে তাণ্ডৱ (Thief scare in Nagaon) । এইবাৰ গৰুচোৰে কাটি নিলে গৃহস্থৰ কাণ । চোৰৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল দুজনকৈ লোক । নগাঁৱৰ জুৰীয়াত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা । দেওবাৰে নিশা দলনিজুৰীয়াৰ নবী হুছেইন আৰু গুলজাৰ হুছেইনৰ বাসগৃহত গৰু চুৰিৰ চেষ্টা চলাইছিল চোৰে (Cow thieves in Nagaon) । চোৰ অহাৰ শব্দ শুনি সাৰ পোৱা গৃহস্থই বাধা প্ৰদান কৰিছিল । টাটা মোবাইল লৈ অহা চোৰে গাড়ীত উঠাই লৈ যায় গৃহস্থ নবী হুছেইনক আৰু কাটি পেলাই এখন কাণ (Thief cut off the ears of householder) ৷ নিশাই আৰক্ষীৰ সহযোগত জুৰীয়াৰ বাটামাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নবী হুছেইনক । আনহাতে চোৰে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই আহত কৰে আন এজন গৃহস্থকো । আহত দুয়োকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুৰীয়াৰ এখন ব্যক্তগত চিকিৎসালয়ত ।