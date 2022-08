.

স্বাধীনতা দিৱসৰ নিশাই ধুবুৰীত চোৰে বহুকেইখন দোকানত চলালে চাফাই অভিযান Published on: 15 hours ago

স্বাধীনতা দিৱসৰ নিশা ধুবুৰীত বহুকেইখন দোকানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান (Theft several shops on Independence Day night) ৷ একে নিশাই ধুবুৰী চহৰৰ মজিয়াত থকা চাৰিখন দোকানত লুটপাট চলাই চোৰৰ এটা দলে ৷ ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষতে থকা চহৰখনৰ কবৰস্থান পথৰ চাৰিখনকৈ দোকানত চোৰে চলালে লুণ্ঠন ৷ দোকানৰ চিলিং ভাঙি চোৰে ভিতৰত সোমাই নগদ ধনসহ বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ যায় (Thief entered shop and stole various items including cash)। পুৱাৰ ভাগত নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ পিছত চিলিং ভঙা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে চাৰিজনকৈ ব্যৱসায়ীৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় । অঞ্চলটোৰ জহিৰুল হকৰ ডি টি পিৰ দোকানৰ পৰা ১২ হাজাৰ নগদ ধন, মনিৰুদ্দিনৰ কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা ৬৫০০ টকাসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ কাপোৰ, উছমান গণিৰ পেপাৰ প্লেটৰ দোকানৰ পৰা নগদ ১৪ হাজাৰ টকা আৰু পেপাৰ প্লেট আৰু চামছুল হকৰ মচলাৰ দোকানৰ পৰা নগদ ১৫ হাজাৰ টকা আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী সহ মুঠ প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়ে চোৰে ৷ উল্লেখ্য যে, চহৰখনৰ কৱৰস্থান পথত নিশাৰ ভাগত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত প্ৰায়ে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰিলে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে ৷