Theft at Nagaon: চেতনানাশক স্প্ৰে কৰি নগাঁৱত চোৰে লুটিলে ধন-সোণ

আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে নগাঁও চহৰত অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Thieves in Nagaon) ৷ বুধবাৰে নিশা নগাঁও বৈদ্যটুপত চেতনানাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি চোৰে চলালে লুটপাত (Theft using an anesthetic in Nagaon) ৷ বৈদ্যটুপৰ মৌচম দেৱ গোস্বামী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড (Theft at Vaidyatup in Nagaon) ৷ ঘৰৰ সন্মুখৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰে চেতনানাশক দ্ৰব্য স্প্ৰেৰ দ্বাৰা গৃহস্থক অচেতন কৰি নগদ ৫০ হাজাৰ টকা আৰু ১০ লাখ টকাৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ চুৰি কৰি নিয়ে ৷ নগাঁৱৰ মিলনপুৰ,বৈদ্যটুপ আদি অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ প্ৰায়েই সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডকলৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ৷