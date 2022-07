.

AK 47 ammunitions theft from police house: আৰক্ষীৰ ঘৰত চোৰৰ চিপৰাং: লুটি নিলে AK47 ৰ গুলী-সোণৰ গহনা Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

নগাঁৱত সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ঘৰৰ পৰাই চোৰে লুটি নিলে AK47 ৰ ৯০ ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলীৰ লগতে সোণৰ গহনা(90 rounds of live bullets of AK47 stolen from police house) । অৰুণজ্যোতি শইকীয়া নামৰ কনিষ্টবল গৰাকীৰ কোৱাৰ্টাৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড । ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে কনিষ্টবল শইকীয়াক । আজিৰ পৰা ৫দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্য়কৰ ঘটনা । বৰ্তমান নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জনাই অধীক্ষক বিষয়াগৰাকীয়ে ।