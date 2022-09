.

বন্যহস্তীয়ে চোঁচা ললে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়লৈ Published on: 18 minutes ago

উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই হাতীয়ে চোঁচা ললে উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ ৰাৱটৰ কনভয়ৰ দিশে (The elephant ran the convoy to former CM )৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ভাগত উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ ৰাৱটৰ (CM Trivendra Singh Rawat) কনভয় পাউৰী ভ্ৰমণৰ বাবৈ গৈ আছিল (Trivendra Rawat arrived on Pauri tour)৷ তেনেকুৱাতে কোটদ্বাৰ-দুগদা ঘাইপথৰ জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বন্যহস্তীয়ে ৰাজপথত মুক্তভাৱে পৰিভ্ৰমণ কৰে ৷ লগে লগে হাতীটোৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয়ৰ দিশে খেদি অহাত মুখ্যমন্ত্ৰীসহ অন্য লোকসকলে বাহন এৰি পলাই যায় ৷ হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ৰাৱটকে ধৰি আন লোকসকলে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ কাষৰতে থকা শিলৰ ওপৰত আৰোহণ কৰিব লগা হয় ৷ এই তথ্য পোৱাৰ লগে লগে বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ বন বিভাগৰ দলটোৱে হাতীটোক খেদিবলৈ শূন্যত গুলীচালনা কৰি বনৰ ভিতৰলৈ খেদি লৈ যায় ৷