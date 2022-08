.

বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱৰ বাবে মূৰে কঁপালে হাত দিছে সোণাৰিৰ কৃষকে Published on: 53 minutes ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant conflict)৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিতো চলিছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ (Terror of Wild Elephant at Sonari)৷ সোণাৰিৰ ১৪ নং ৱাৰ্ডৰ থুকুবিলত নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিলে খেতিপথাৰ (Paddy field destroyed by wild elephant)৷ অভয়াপুৰ বনাঞ্চলৰ পৰা নামি অহা প্ৰায় ৩৫/৪০ টা হাতীৰ জাকটোৱে স্থানীয় খেতিয়কৰ প্ৰায় ১৫ বিঘাৰো অধিক খেতিৰ ভূমি নষ্ট কৰে ৷ ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীৰ জাকটো দিনত কাষতে থকা চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থাকে আৰু নিশা হ’লেই খেতি পথাৰলৈ ওলাই আহে ৷ প্ৰতিবছৰে কৃষক সকলক বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে খেতি পথাৰ অনিষ্ট কৰি আহিছে যদিও বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনক বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকটোক অভয়পুৰ বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ৷