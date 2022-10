.

Miscreants vandalized temple idol : মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভঙা অভিযুক্তক উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ Published on: 27 minutes ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident in Moran)। মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভঙাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা মৰাণত । অভিযুক্তক প্ৰহাৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে । শনিবাৰে বিয়লি মৰাণৰ পিয়লি নগৰৰ কালি মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভাঙি থৈ যায় কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে (Miscreants vandalize temple idol in Moran)। ইয়াৰ পাছতে ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ । ইফালে মূৰ্তি ভঙা দৃশ্য বন্দী হয় চিচিটিভি কেমেৰাত । চিচিটিভি কেমেৰাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি অৱশেষত ৰাইজে দুষ্কৃতিকাৰীক বিচাৰি উলিয়ায় । পিয়লি নগৰৰ বাসু দেৱনাথে মূৰ্তি ভঙা বুলি নিশ্চিত কৰিব পাৰি লোকজনক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই (People beat up idol breaking accused in Moran)। অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত মৰাণ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মাজৰ পৰা বাসু দেৱনাথক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইতিমধ্যে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে অভিযুক্ত লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।