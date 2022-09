.

২০% বোনাচ বৃদ্ধিৰ দাবীত বিহালীতো চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ

অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিশ্বনাথ শাখাৰ উদ্যোগত বিহালী মোনাবাৰী চাহ বাগিছাত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়(Assam Chah Mazdoor sangha protest in Bihali)৷ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন দাবীৰে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত উত্তাল কৰি তোলে চাহ বাগিছা চৌহদ(Demanded an increase in tea garden workers‘ wage)৷ চাহবাগিছাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি ,ভ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰা আৰু শ্ৰমিকৰ পাত তোলাৰ নিৰিখৰ পৰিমান বৃদ্ধি কৰা, ২০ শতাংশ বোনাচ বৃদ্ধি আদি দাবীত ৩ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷ প্ৰতিবাদৰ মাজতে চাহ বাগিছাখনৰ পৰিচালক ধৰ্মঘটস্থলিত উপস্থিত হৈ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰেই সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ লগতে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যা সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত চাহ শ্ৰমিকসকলে তেওঁলোকৰ দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ পৰিচালকক প্ৰদান কৰে(Handed over a memorandum to the director)।