Teok Labour Injured : টীয়কৰ উমাবাৰী চাহ ফেক্টৰীৰ শ্ৰমিকে হেৰুৱালে ৩ টাকৈ আঙুলি Published on: 1 hours ago

পুনৰ মইনা নায়ক ঘটনাসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টীয়কৰ উমাবাৰী চাহ বাগিচাত (Like Maina Nayak incident in Tiyok) । ভাইটি গোৱালা নামৰ এজন শ্ৰমিক ফেক্টৰীত কৰ্মৰত অৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত । সমগ্ৰ ঘটনা অন্ধকাৰত ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰ বাগিচা মালিক পক্ষৰ । ৩টাকৈ আঙুলি হেৰুৱালে ভাইটি গোৱালাই । ভাইটি গোৱালা উমাবাৰী চাহ বাগিচাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী (Umabari tea estate in Tiyok) । যোৱা ১৫ জুলাইত উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল যদিও মালিক পক্ষৰ চক্ৰান্তত পোহৰলৈ অহা নাছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো ।