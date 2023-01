.

Delimitation in Assam: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ভাল সিদ্ধান্ত: তপন কুমাৰ গগৈ Published on: 30 minutes ago

চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মঙলবাৰে শিক্ষক জিৰণিকোঠাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় । মৰাণৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে (MP Tapan Kumar Gogoi) শুভ উদ্বোধন কৰে শিক্ষকৰ জিৰণিকোঠাটো । সাংসদজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত ভাগ লৈ সাংবাদিকৰ আগত কয় যে সমষ্টি পুনৰ গঠন হৈছে এক সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া (Tapan Gogoi comments on Delimitation in Assam) । ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত বহুত আগতেই হৈ গৈছে । অসমত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে । সাংসদজনে সমষ্টি পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোক আদৰণি জনোৱা বুলি মন্তব্য কৰে (Delimitation in Assam) । উক্ত অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে উপস্থিত থাকে মাহমৰাৰ চক্ৰ বিষয়া ইণ্ডিকা গগৈ, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া উৎপল গগৈ, মৰাণ টাউন কমিটীৰ সভাপতি অৰূপ দত্ত, উপ-সভাপতি উদয় শংকৰ গগৈ, বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ চিত্ৰনজিৎ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি ।