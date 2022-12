.

Golaghat Tanker Blast: গোলাঘাটত টেংকাৰ বিস্ফোৰণত নিহত ১ Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা (tragic accident in Golaghat) । মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে টেংকাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি এজন লোকৰ মৃত্যু হয় (1 died in tanker blast in Golaghat) । নিহত ব্যক্তিজনৰ নাম নবীন বৰুৱা । গোলাঘাটৰ বেঙেনাখোৱাৰ এখন গেৰেজত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো । দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন গেৰেজ তথা টোংকাৰৰ আন কৰ্মচাৰী । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱা নাই (tanker blast in Golaghat) । স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ, ওৱেলডিং নতুবা টেংকাৰত আন বিদ্যুৎ সংযোজিত কাম কৰি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে প্ৰায় এশ ফুট উচ্চতালৈ উৰি যায় টেংকাৰৰ ওপৰৰ অংশ । বিস্ফোৰিত টেংকাৰখনৰ নম্বৰ NL-07A-1350 । গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।