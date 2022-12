.

বাক্সাৰ নতুন ভোটেপোৱাবড়ীত চিআৰপিএফ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (CRPF jawan death in Baksa)। চীপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ নৱ দাস নামৰ জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ । বাক্সাৰ পশ্চিম খাগ্ৰাবাৰীৰ নৱ দাস নামৰ জোৱানগৰাকীয়ে পত্নী দীপাস্মিতা দাসৰ নতুন ভোটেপোৱাবড়ীস্থিত বাসগৃহত বসবাস কৰি আছিল ৷ দেওবাৰে পুৱাই ৰহস্যজনকভাৱে চীপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ (Death of CRPF jawan in Baksa)। পত্নী দীপাস্মিতা দাসৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ জোৱানগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ৷ পূৰ্বৰে পৰাই জোৱানগৰাকীক পত্নী দীপাস্মিতা দাসৰ পৰিয়ালে অত্যাচাৰ চলাই অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত জোৱানজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।