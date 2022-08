.

গৌৰীসাগৰত নিশা সোপাধৰাৰ সন্দেহত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি Published on: 16 minutes ago

Koo_Logo Versions

শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত মঙলবাৰে নিশা সোপাধৰাৰ সন্দেহত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ(tense situation in Gaurisagar)সৃষ্টি হয়। দিখৌমুখ তেলিয়াডোঙাত সোপাধৰা সন্দেহত(Suspected person beaten by public in Sivasagar)নিশা সৃষ্টি হয় এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ । সোপাধৰাৰ সন্দেহত এজন ব্যক্তিক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে একাংশ লোকে । উক্ত ঘটনাত চাৰিজনকৈ আৰক্ষীৰ লোকো আহত হৈছে । উল্লেখ্য় যে যোৱা তিনিদিন ধৰি তেলিয়াডোঙা অঞ্চলত সোপাধৰাৰ আতংক সৃষ্টি হৈ আহিছিল । যোৱা নিশাও সন্দেহজনকভাৱে অচিনাকি লোক এজনে চলা-ফুৰা কৰিছিল । অচিনাকি লোকজনক পৰিচয় সোধোতেই তেওঁ দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত একাংশ লোকে মাৰধৰ কৰে । পাছত ঘটনাস্থলীত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও আৰক্ষী লোককো একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰে । গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ খোজ কাঢ়ি উন্মত্ত লোকৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হয় । পিছত শিৱসাগৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসহ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উন্মত্ত লোকৰ পৰা অচিনাকি লোকজনক উদ্ধাৰ কৰে । সোপাধৰাৰ সন্দেহত আক্ৰমণ কৰা আহত লোকজন সুনীল কুমাৰ (২৪)। বৰ্তমান লোকজন শিৱসাগৰৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আনহাতে,উক্ত ঘটনাত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সত্যজিত বৰঠাকুৰ, আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শক কুশল কছাৰী, হাবিলদাৰ ৰাতুল শইকীয়া,পৰমা চাংমাই, কণিষ্ঠবল লক্ষজ্যোতি দাস আহত হৈছে ।