.

কলিয়াবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দি এজনৰ আত্মহত্যা Published on: 47 minutes ago

কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ৰবৰবাৰীত অঘটন (Suicide at Silghat in Kaliabor) । ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দি আত্মহত্যা এজনৰ (Committed suicide by jumping into Brahmaputra) । ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিয়া লোকজনৰ নাম সৰ্বেশ্বৰ দাস । লোকজনৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত । পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই চৰম পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত শিলঘাট আৰক্ষী । নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ লোকজনৰ চেণ্ডেল । ইতিমধ‍্যে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ জোৱানে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত লোকজনৰ সন্ধান ওলোৱা নাই (rescue operation by SDRF) ।