ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সুদৰ্শন পাটনায়কৰ Published on: 5 hours ago

বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক স্মৰণ কৰা দেখা গৈছে । ভাৰততো তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে বিভিন্নজনে । এইবাৰ বিশ্ব বিখ্যাত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (Sudarshan Patnaik pays tribute to Queen Elizabeth II)। ওড়িশাৰ পুৰীৰ সমুদ্ৰতীৰত বলুকা শিল্পৰে ৰাণীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে । এই বলুকা শিল্পত ৭৪০ টা গোলাপ ফুলো ব্যৱহাৰ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে । ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত বেলমোৰত মৃত্যু হয় (Queen Elizabeth II died in Belmore) । তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ৰাজত্ব কৰা ৰাণী হিচাপে জনাজাত আছিল (Longest reigning queen of Britain) । ইফালে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা দেখা গৈছে । ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথে নিজৰ কাৰ্যকালত বিশ্বৰ প্ৰতিটো চুকে-কোণে ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁ তিনিবাৰকৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।