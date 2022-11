.

Tingrai Jatiya Vidyalaya : হঠাৎ বিদ্যালয়তে ঢলি পৰিল 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী

দুলীয়াজানৰ টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয়ত অঘটন । বিদ্যালয়ত বাৰ্ষিক প্ৰতিভা বিকাশ সপ্তাহ চলি থকা অৱস্থাত হঠাৎ এজন দুজনকৈ ১৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে (Students got senseless during school week in Duliajan) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে (Tense situation in Duliajan)৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ততাতৈয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অসুস্থ হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থীক টেঙাখাত মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত চিকিৎসকে আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে (Sick students admitted to treatment) । বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে ৰোগৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ।