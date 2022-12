.

4 student expelled in Karimganj: ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি ৰীল বনোৱাৰ দোষত বহিস্কৃত ৪ ছাত্ৰী Published on: 6 hours ago

ৰীলৰ ট্ৰেণ্ডত "পতলী কমৰীয়া" । পিছে পতলী কমৰীয়া গানত ৰীল বনাই বিপদত পৰিল কৰিমগঞ্জৰ ৪ গৰাকী ছাত্ৰী(4 student expelled in Karimganj) । ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি পতলী কমৰীয়া গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবেই চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীক সাময়িকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ লাতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই(Student expelled for making reels in uniform) । উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে কৰিমগঞ্জৰ জফৰগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আঠগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি ৰীল বনোৱাৰ অভিযোগত বহিস্কাৰ কৰা হৈছিল ।