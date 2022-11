.

Student Sexual harassing Case: স্কুলীয়া ছাত্ৰীক ফুচুলাই জংঘললৈ নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা যুৱকৰ Published on: 1 hours ago

লামডিঙত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Student Sexual harassing Case)৷ সোমবাৰে বিয়লি এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী টিউচনলৈ গৈ থকাৰ সময়তে একে গাঁৱৰে উত্তম দাস নামৰ যুৱকজনে AS-01 AF - 8901 নং চাৰিচকীয়া বাহনখনত ছাত্ৰীগৰাকীক বহিবলৈ দি ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি কয় ৷ যুৱকজন ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিচিত হোৱাৰ বাবে তেওঁ বিনা দ্বিধাই গাড়ীখনত উঠে ৷ কিন্তু উত্তমে গাড়ীখন ঘৰৰ ফালে নিয়াৰ পৰিবৰ্তে কাষৰতে থকা এখন জংঘলৰ দিশে লৈ যায় ৷ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই কাণ্ড দেখি ভয়ত চিঞৰ বাখৰ কৰে (Sexual harassing Case at Lumding)৷ উত্তমে ছাত্ৰীগৰাকীৰ শৰীৰত হাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কোনোমতে ছাত্ৰীগৰাকী পলাই সাৰে ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে লামডিং আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰজু কৰিছে (183/22 U/S 342/354(A) IPC R/W SEC 8/ 12 POCSO ACT) ৷ উল্লেখ্য যে পশ্চিম লামডিং পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পৰিষদৰ সদস্যৰ (AP member) পুত্ৰ অভিযুক্ত উত্তম দাস ৷ সম্প্ৰতি উত্তমক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে (accused detained at Lumding)৷