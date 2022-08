.

সৌৰশক্তি তাঁৰত লাগি ছাত্রৰ কৰুণ মৃত্যু Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত অঘটন । 19 আগষ্ট অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে সৌৰশক্তি তাঁৰত লাগি অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এজন 12 বছৰীয়া কিশোৰ তথা ছাত্ৰই(Solar Energy brought a student premature death) । ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চুৰিয়াবিলত । চুৰিয়াবিল গাঁৱৰ নিৱাসী যোচেফ কাণ্ডুলনা নামৰ কৃষকজনে নিজৰ খেতি পথাৰত বনৰীয়া হাতী যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেই উদ্দেশ্যেৰে সৌৰশক্তি তাঁৰ স্থাপন কৰি থৈছিল । আনফালে, যোচেফে সৌৰশক্তি তাঁৰত সংযোগ ঘটাই অন্য এডাল তাঁৰৰে নদীত মাছ মাৰি আছিল । বিয়লিৰ ভাগত চুৰিয়াবিলত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জয়গুণ খেৰিয়াই সমনীয়াৰ সৈতে গৰু চৰাই থকাৰ লগতে সৌৰশক্তি তাঁৰডালৰ কাষতে খেলি আছিল । অসাৱধানবশত: কিশোৰজনৰ তাঁৰডালৰ সৈতে স্পৰ্শ ঘটে আৰু ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক সাৱটি লয় । দিনৰ ভাগত সৌৰশক্তি তাঁৰডালত বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হৈ থকাৰ কথা ঘুণাক্ষৰেও জনা নাছিল কিশোৰজনে । ইতিমধ্যে ৰঙাপৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে(Police are continuing to investigate the incident)।