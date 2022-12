.

Student assaulted at Dhing college: ছাত্ৰক আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত ধিং মহাবিদ্যালয় Published on: 11 hours ago

Koo_Logo Versions

ছাত্ৰক আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে ধিং মহাবিদ্যালয় ৷ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰক আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে(Student attacked at Dhing College) । প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আনচাৰুল নামৰ ছাত্ৰজন ৷ ছাত্ৰজনক গুলীয়াই মাৰি পেলোৱাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি দিয়াৰো ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন ছাত্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে(Student assaulted at Dhing college) ৷ এই ঘটনাৰ পাছতেই ন্যায় বিচাৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Student Protest at Dhing college) ৷ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত ধিং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দুৰ্বল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সুযোগ লৈ পূৰ্বেই মহাবিদ্যালয়খনত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৷