এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত (Strom at Khowang)। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত হঠাতে অহা ধুমুহা-বৰষুণে মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ নহাজাৰ গাঁৱৰ লগতে খোৱাঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে (Heavy rain and storm at Moran)। বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত নহাজাৰ গাঁৱৰ পংকজ বৰুৱাৰ বাসগৃহৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাত ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চূৰমাৰ হৈ যায় । কোনো লোক আহত হোৱা নাই যদিও ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা সকলো আচবাব সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Storm destroyed property at Moran)।