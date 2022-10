.

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Cyclone Sitrang)। চিত্ৰাঙৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যবাসীয়ে দীপাৱলীক উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে অসমতো চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে (Impact of Cyclone Sitrang in Assam)। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰতো ধুমুহাই কাল ৰূপ লৈছে (Storm in Kaliabor)। বিভিন্ন স্থানত ঘৰ-দুৱাৰ, গছ-গছনি ভাঙি বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে । ধুমুহাত কেইবাগৰাকী খেতিয়ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Storm affects farmers in Kalibor)। কলিয়াবৰৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য‍্য নামৰ এগৰাকী উদ‍্যমী খেতিয়াকৰো কল বাৰীৰ বহু কল নষ্ট কৰিছে ধুমুহাই । বহু কষ্টৰে কলৰ খেতি কৰিছিল যদিও ধুমুহাই খেতিয়কগৰাকীৰ সপোন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে । যাৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ভুক্তভোগী খেতিয়কগৰাকীয়ে ।