Published on: 43 minutes ago

চিৰাং,৭ ফেব্ৰুৱাৰী: চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱত ধৰ্ণা দিবলৈ আহি আৰক্ষীক দুৰ্ব্য়ৱহাৰ কৰি আটক ভোটাৰ্চ পাৰ্টি ইন্টাৰনেচনেল (ভিপিআই) দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ললিত পেগু (State president of VPI party detained at Kajalgaon)। উল্লেখ্য় যে সোমবাৰে চিৰাঙৰ বনাঞ্চলত হোৱা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে জিলা সদৰ কাজলগাঁৱত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছিল ভিপিআই দলে (VPI protest in Kajalgaon)। এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ভিপিআই দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ললিত পেগু । ইয়াৰ পিছতেই এই দলটোৰ নেতাসকলৰ সৈতে আৰক্ষীৰ তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় । এসময়ত দলটোৰ নেতাসকলে আৰক্ষীক দুৰ্ব্য়ৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

উল্লেখ্য় যে ভিপিআই দলে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ধৰ্ণাৰ বাবে অনুমতি লোৱা ঠাইত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন নকৰি জিলা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখৰ পথতে ধৰ্ণা দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলায় । এনে সময়তে কাজলগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পবন গায়ন এই স্থানত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ধৰ্ণাৰ বাবে অনুমতি লোৱা ঠাইত প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আহ্বান জনায় । কিন্তু তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কথা শুনাৰ পৰিৱৰ্তে বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হ'বলৈ ধৰে ।

সেই সময়তে ভিপিআই দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ললিত পেগুৱে দম্ভালি মাৰি কয়," কোকৰাঝাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙক থাপ্পৰ দিয়া মানুহ মই (VPI leader misbehaved with police in Chirang)।" তেওঁৰ এনে দম্ভালিৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে । আচলতে তেওঁ যদিও আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙক চৰিওৱা বুলি কয় দৰাচলতে ললিত পেগুৱে কেতিয়াও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈকে যাব পৰা নাছিল । পিছত আৰক্ষীয়ে কাজলগাঁও থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে । অৱশ্যে কিছু সময় পিছত তেওঁক জামিনত এৰি দিয়া হয় । ভিপিআই দলৰ সদস্যই কাজলগাঁও থানাৰ মহিলা আৰক্ষীৰ স'তেও দুৰ্ব্য়ৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাটোক লৈ জিলাখনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

