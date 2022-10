.

Dibrugarh DTO Official Arrested : দিতিমণি গগৈৰ বাসগৃহত তালাচী লোৱাত আৰক্ষীক বাধা পুত্ৰৰ Published on: 47 minutes ago

Koo_Logo Versions

উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা DTOৰ কনিষ্ঠ সহায়ক দিতিমণি গগৈৰ বাসগৃহত তালাচী চলোৱাত আৰক্ষীক বাধা প্ৰদান পুত্ৰৰ (Police prevented by arrested employee in Dibrugarh) । হাতত পতাকা লৈ আৰক্ষীক বাধা দিতিমণি গগৈৰ পুত্ৰৰ । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ পুত্ৰই জাতীয় পতাকাৰ শপত খাই কয়, "মায়ে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে । এইখন চৰকাৰ থকাতকৈ মৰি থকাই ভাল"। এইদৰে চিঞৰি চিঞৰি বহু কথা কৈ আৰক্ষীক তালাচী চলোৱাত বাধা দিলে দিতিমণি গগৈৰ পুত্ৰই । উল্লেখযোগ্য যে ৭০০ টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড় পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক দিতিমণি গগৈ (Dibrugarh DTO official arrested)।