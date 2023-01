Published on: 8 minutes ago

লাজত যেন তাই মূছকঁছহে যাব ! অগণন লোকৰ প্ৰশংসাত ষোড়শী গাভৰুলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা মনোমোহা চিমলাত এতিয়া কেৱল মানুহ আৰু মানুহ ৷ হিমাচলৰ সৌন্দৰ্যই টানি আনিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ৷ শীতৰ প্ৰকোপ যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই বৃদ্ধি পাইছে হিমাচলৰ আকৰ্ষণ (Snowfall In Shimla)৷ যেন এখন বগা চাদৰেৰে ঢাকি ৰাখিছে হিমাচলৰ চিমলাক ৷ তাৰ মাজতে চহৰখনৰ কুফৰীত তুষাৰপাতো হ’ল সোমবাৰে (Snowfall In kufri)৷ যেন সোমবাৰৰ পৰা সোণত সুঁৱগাহে চৰিল ! সেই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়া সোঁত বৈছে পৰ্যটকৰ ৷ তুষাৰাবৃত চাদৰত খোজ দিছে পৰ্যটকে, খোজ দিছে ঘোঁৰা আৰু গাধই ৷ সেই ঘোঁৰা-গাধৰ পিঠিত উঠি ধৰালৈ নামি অহা সৰগ চাবলৈ হেঁতা-ওপৰা লাগিছে পৰ্যটকৰ মাজত (Tourists enjoying snowfall in Kufri)৷