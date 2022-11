.

বৰফৰ আচ্ছাদনৰ মাজত পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশ (Snowfall in Kinnaur in Himachal)৷ ৰাজ্যখনে এতিয়া যেন পিন্ধিছে শুভ্ৰতাৰ মালা ৷ হিমপাতৰ ফলত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত এক নান্দনিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । অৱশ্যে বিগত দুটা দিন ধৰি হিমাচল প্ৰদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা তুষাৰপাতৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জন জীৱন ৷ নিম্নগামী হৈছে তাপমাত্ৰ ৷ বিশেষকৈ হিমাচলৰ কিন্নৌৰ জিলাৰ চিটকুলত অধিক তুষাৰপাতৰ ফলত তাপমাত্ৰা শূন্যৰ তললৈ ধাৱমান হৈছে (Snowfall in country last village Chitkul) ৷ কিন্নৌৰ জিলাত তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হোৱাত পানীৰ সমস্যই দেখা দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে (Water problem in kinnaur) ৷ আনকি অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডাৰ বাবে জিলাখনৰ অধিকাংশ মানুহে এতিয়া ঘৰতে আৱদ্ধ হ’ব লগাত পৰিছে (Bad weather in kinnaur) ৷