Cattle smuggling in Rupahihat: ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ জালত চোৰাং গৰুসহ সৰবৰাহকাৰী Published on: 1 hours ago

ৰূপহীহাটত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান(Cattle smuggling in Assam) । ৰূপহীহাটৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চোৰাং গৰুসহ এখন চাৰিচকীয়া বাহন । আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান । আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত কাৱৈমাৰী চাৰিআলিৰ পৰা জব্দ কৰে চাৰিটাকৈ চোৰাং গৰু(Cattle smuggling in Rupahihat) । লগতে আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰীক(Smugglers arrested with cattle in Rupahihat) । ধৃত গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে ৰচিদুল হক আৰু হাফিজুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা হৈছে । অবৈধ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে লখিমপুৰৰ পৰা চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনখন আনিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ কাৱৈমাৰী আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি চোৰাং গৰুকেইটাক গৌশালালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷