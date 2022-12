.

Drugs seized in Mariani: মৰিয়নি আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী

সমগ্ৰ যোৰহাটতেই আৰক্ষীয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তথা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে(Anti drugs mission by Assam police) । ইয়াৰ অংশ হিচাপে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে ফৰেষ্ট কলনীত বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিযান চলায় (Mariani police raid against drugs) । উক্ত অভিযানত বাসগৃহৰ ভিতৰত আৰু গছৰ তলত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Drugs seized in Mariani) । লগতে আটক কৰে বিশাল বৰ্মন ওৰফে চনু নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক । জানিব পৰা মতে বিশাল বৰ্মন ওৰফে চনুৱে দীৰ্ঘদিন দিন ধৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল । ধৃত অপৰাধীটোৱে মৰিয়নিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাষৰীয়া নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ।