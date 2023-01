.

PDS rice scam in Nalbari: নলবাৰীত জব্দ চোৰাংভাৱে মজুত ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বামুণবড়ীত PDS ৰ চাউল জব্দ (Rice seized in Nalbari)। বামুণবড়ীৰ নজৰুল হক নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ দুটা কোঠাৰ পৰা জব্দ কৰা হয় চোৰাংভাৱে মজুত ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল(PDS rice scam in Nalbari) । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সুস্বপ্না কাকতিৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে চোৰাং ব্যৱসায়ী নজৰুল হকৰ ঘৰত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চোৰাংভাৱে মজুত ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউলৰ বেগ (Smuggled ration rice seized in Nalbari)। জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তদ্বয় সুস্বপ্না কাকতি, আজিতাপ ভৌমিকে দৌলাশাল আৰক্ষী (Daulashal Police Station) আৰু স্থানীয় গাওঁবুঢ়াৰ সহযোগত চলাইছিল অভিযান । অভিযানত নজৰুল হকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৫০ বেগ চোৰাংভাৱে মজুত ৰখা ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউলখিনি জব্দ কৰে । চাউলৰ লগতে এটা বৈদ্যুতিক চিলাই মেচিন, পাল্লা এখন, যোগান বিভাগৰ চিহ্ন থকা বহু সংখ্যক চাউলৰ খালি বস্তাও জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে । উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত নজৰুলে দীৰ্ঘদিন ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন সমবায়ৰ পৰা চাউল সংগ্ৰহ কৰি ক’লা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল । সম্প্ৰতি অসাধু ব্যৱসায়ী নজৰুল আছে পলাতক অৱস্থাত ।