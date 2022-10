.

ঘোৰ নিদ্ৰাত আৰক্ষী: একে নিশাই ছখনকৈ দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান Published on: 16 minutes ago

Koo_Logo Versions

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ থানাৰ নিচেই কাষতে থকা ছখনকৈ দোকানত দেওবাৰে নিশা চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ( Six shops looted at Manikpur)৷ মুকুল ৰায় নাম লোকজনৰ কাপোৰৰ দোকানৰ পিছ দুৱাৰেদি তলা ভাঙি প্ৰায় দুই লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰ লৈ যায় ৷ আনফালে তাৰ সমীপৰে হোমিঅ’ ফাৰ্মাচী, ডিটিপি ছেন্টাৰ, স্কুটাৰ গেৰেজ, চাহৰ দোকানৰো পিছ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চোৰে চাফাই অভিযান চলায় (Thief looted six shops in one night)৷ এক ৰাতিতে চোৰে ছয় খনকৈ দোকানত চুৰি কৰা ঘটনাই ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Theft in Manikpur) ৷ এতিয়া ৰাইজৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ৰাতিৰ তহলদাৰী আৰক্ষী সকল কি কৰি থাকে ? এই চুৰি ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগীয়ে মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ঘটনাস্থলীত মাণিকপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷