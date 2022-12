.

Minister Bimal Bara as singer: গায়কৰ ৰূপত মন্ত্ৰী বিমল বড়া Published on: 2 hours ago

এইবাৰ গায়কৰ ৰূপত মন্ত্ৰী বিমল বড়া(Minister Bimal Bara as singer) । শিল্পী ৰিদীপ ৰংকিতৰ সৈতে একেলগে গালে বিহু গীত । মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, অসমৰ উদ্যোগত আয়োজিত চ্যুকাফা দিৱসৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গায়কৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী বিমল বড়াক(Singer look of Minister Bimal Borah) । শিল্পী ৰিদীপ ৰংকিতৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেলগে গালে গান । গানৰ তালে তালে দৰ্শকেও বজালে হাত চাপৰি ।