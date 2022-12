.

Silver jubilee of Sri Sundarkanda family: শ্ৰী সুন্দৰকাণ্ড পৰিয়ালৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত বিশাল শোভাযাত্ৰা Published on: 10 hours ago

শ্ৰী সুন্দৰকাণ্ড পৰিয়ালৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ উপলক্ষে সোমবাৰে শ্ৰী সুন্দৰকাণ্ড পৰিয়ালে তিনিচুকীয়াত এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে(Silver Jubilee celebrations of Sri Sundarkanda family) । উক্ত শোভাযাত্ৰাত চহৰখনৰ বিভিন্ন মন্দিৰ সমিতি আৰু ধৰ্মীয় সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়(Huge procession of Sri Sundarkanda family in Tinsukia) ৷ মানৱ কল্যাণ পূজা ভৱনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি চিড়াপট্টিৰ পৰা জি এন বি পথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ এ টি পথেৰে পুনৰ মানৱ কল্যাণ পূজা ভৱনত উপস্থিত হয় । শোভাযাত্ৰাৰ বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ৯ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান হনুমান আৰু ৯ ফুটৰ উচ্চতাৰ ভগৱান শংকৰৰ জীৱন্তৰূপ । বিভিন্ন মন্দিৰ সমিতি, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ উপৰিও হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত, পুৰুষ-মহিলাই এই শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰি এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।