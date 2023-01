Published on: 28 minutes ago

শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৩৫ নং শিমলুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মঙলবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰী প্ৰৱেশ কৰি বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি থৈ যায়(School Property destroyed by miscreants in Sivsagar) ৷ বিদ্যালয়খনৰ কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা ফালি পেলোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ দেৱালসমূহত গোবৰ লেপি, দেৱালত অংকিত চিত্ৰ নষ্ট কৰে ৷ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী ঠিকনা সম্বলিত চাইনব'ৰ্ড আদিকে ধৰি বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ উপৰিও বিদ্যালয় চৌহদত থকা ফুল, শাক-পাচলিৰ বাৰী নষ্ট কৰি থৈ যায়(Crime in Sivsagar) । বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিচ্ছবি, জাতীয় পতাকাত গোৱৰ লেপি জাতিদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদোহৰ দৰে কাৰ্য সংঘটিত কৰি থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই । পুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে বিদ্যালয়লৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা(Miscreants destroye School Property) । নিজ হাতেৰে সজাই পৰাই তোলা বিদ্যালয়খনৰ এনে অৱস্থা দেখি শোকত ভাগি পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ । ইতিমধ্যে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷