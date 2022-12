.

Felicitation Program in Barpeta: বৰপেটাত গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজা-গুৰুপ্ৰসাদ ওজাক সম্বৰ্ধনা Published on: 1 hours ago

সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাৰ (Sangeet Natak Akademi) বাবে নিৰ্বাচিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ৰাজহুৱা অভিনন্দন ৷ বৰপেটা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই দেওবাৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰা গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক ৰাজহুৱা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে (Sangeet Natak Akademi awardee of Barpeta) ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে 'সংগীত নাটক অকাডেমি অমৃত বঁটা'ৰ বাবে নিৰ্বাচিত গুৰুপ্ৰসাদ ওজাকো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই অভিনন্দন জনায় (Felicitation Program in Barpeta) ৷ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি (Satriya culture of Barpeta) আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ সেৱায়িত কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত দুই মহীৰূহৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত বহু বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷