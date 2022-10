.

আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে চামগুৰিৰ খেতিয়কসকলে Published on: 2 hours ago

নগাওঁ জিলাৰ চামগুৰিৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিন্ন ধৰণৰ পাচলি খেতি কৰা খেতিয়কসকলৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা নচৰা অৱস্থা(Farmers Poor condition) । কিয়নো তেওঁলোকে কৰা খেতিৰ উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই(Farmers Not able to get fair prices for their crops) । আনকি চৰকাৰৰ পৰা ঋণ পৰাও বঞ্চিত খেতিয়কসকল । তদুপৰি চামগুৰিৰ অন্তৰ্গত ৰঙাগৰা পঞ্চায়তৰ ওপৰতো গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে খেতিয়কসকলে । কিয়নো কৃষি লোণ খেতিয়কসকলৰ নামত আহে যদিও সেইয়া জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকে । যাৰ ফলত পাচলি খেতিয়কসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা হৈ পৰিছে দুৰ্বিষহ ৷ কিঞ্চিৎ পৰিমাণে হ'লেও চৰকাৰৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰিছে চামগুৰিৰ অভাৱগ্ৰস্থ খেতিয়কসকলে ৷