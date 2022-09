.

চিৰাঙত ডকাইতিকাণ্ড : গৃহস্থক আক্ৰমণ কৰি লুটি নিলে ধন-সোণ

শাৰদীয় দুৰ্গা পুজাৰ প্ৰাকক্ষণত চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে (Robbery case in Chirang) ৷ বাসুগাঁৱৰ ৰাজাচাৰাঙৰ নিবাসী গিৰিধৰ শৰ্মাৰ বাসগৃহত সোমবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই ডকাইতি কাণ্ড (Robbers looted jewellery) ৷ তিনি চাৰিজনীয়া এটা ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ ধন (One injured in robbery case) ৷ ডকাইতৰ আঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গিৰিধৰ শৰ্মাৰ পত্নী ডালিমি দেৱী শৰ্মা ৷ ডালিমী দেৱী শৰ্মাক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত বঙাইগাঁৱৰ ল’ৱাৰ আসাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ পেছাত এজন শিক্ষক গিৰিধৰ শৰ্মা ৷ ভুক্তভোগী গৃহস্থই আৰক্ষীক এই কথা অৱগত কৰাৰ পিছতে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসহ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল এটা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷