ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো বুধবাৰৰ পৰা পথ-সুৰক্ষা সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে (Road Safety Week in Assam) । ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে মঙলদৈতো পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্য়োগত অনুষ্ঠিত হৈছে সপ্তাহজোৰা পথ সুৰক্ষা কাৰ্যসূচী (Mangaldoi Transport Office) । আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাবে এক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় (Bike rally at Mangaldoi)। এই বাইক ৰেলীটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে দৰঙৰ উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই । এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সভাত জিলা পৰিবহন বিষয়া গৌতম দাসে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱা বছৰটোত পৰিবহন বিভাগে তালাচী অভিযান তীব্রতৰ কৰি তোলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলদৈ তথা দৰঙত দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাইছে (Road Safety Week in Darrang)।