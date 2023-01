Published on: 4 minutes ago

শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত শ্বহীদৰ নামত নগাঁও জিলাৰ ৰহাত নামকৰণ হৈছে এটা পথৰ (Road naming after martyrs at Raha in Nagaon)। উল্লেখ্য় যে বিগত সময়ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কেইবাগৰাকী শ্বহীদৰ নামত কেইবাটাও পথৰ নামকৰণ হৈছে । ভাৰত চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে ৰহাত পথৰ নামকৰণ হয় বুলি কয় কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই । গান্ধীবড়ীত শ্বহীদ ৰূপেন নাথৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ 34BNৰ বিষয়াসকলে এই পথটোৰ নতুন নাম ৰাখে (CRPF) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে ১৯৯৫ চনত ১০ ছেপ্টেম্বৰত ৰহাৰ ৰনথলী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তথা গান্ধীবড়িৰ ৰূপেন নাথ CRPFৰ 34বেটেলিয়নত কৰ্মৰত অৱস্থাত শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল ৷ বুধবাৰে শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰহাৰ ৰনথলী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গান্ধীবড়ীৰ পৰা টাঙোনমৰা সংযোগী ২.৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথটো তেওঁৰ নামেৰে নামকৰণ কৰে ৷ আজিৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে ৷ স্থানীয় ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ।

উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত বৰ্ষত দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ কেইটামান গ্ৰাম্য পথ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ শ্বহীদ সকলৰ নামত নামকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি জিলাখনৰ দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পঘালী গাঁও পঞ্চায়তৰ জাজৰী চাৰিআলিৰ পৰা কাকমাৰী চাৰিআলিলৈকে পথচোৱা শ্বহীদ অনিল হীৰা পথ হিচাপে নামকৰণ কৰে । একেদৰে দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নিজ হাতীচুং গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ ব্ৰাহ্মীন গাঁও চাৰিআলিৰ পৰা বৰ হাতীচুং গাঁৱলৈকে পথচোৱা শ্বহীদ দহি ৰাম বৰা পথ হিচাপে নামকৰণ কৰে । তদুপৰি পাখিমৰিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পাখিমৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নলজলাহ গাঁও চাৰিআলিৰ পৰা ৰণথলী ব্লক কাৰ্যালয়লৈকে পথচোৱা শ্বহীদ প্ৰশান্ত বৰা পথ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে ।