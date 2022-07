.

চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলায়েই ৰোগীৰ মৃত্যু: ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে ৰোগীক Published on: 1 hours ago

বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ সমীপত সংঘটিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Barpeta) । বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন ২৩ বছৰীয়া এজন যুৱকে পুৱা হাস্পতালৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে এখন ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে যুৱকজনক । ডাম্পাৰৰ চকাৰ তলত পৰি থিতাতে নিহত হয় যুৱকজন(One died in road accident at Barpeta) । লগে লগে হুৱাদুৱা লাগে হাস্পতাল চৌহদত ।