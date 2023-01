.

Road accident: পথ দুৰ্ঘটনাত কাৰ্টনে কাৰ্টনে সুৰাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন Published on: 12 hours ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাত মঙলবাৰে বিয়লি এখন ৱেগন আৰ আৰু সুৰাভৰ্তি বলেৰ’ পিকআপ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘটিত (Road Accident in Dibrugarh) হয় ৷ AS-23-DC-0115 নম্বৰ সুৰাভৰ্তি বলেৰ’ পিক আপ ভানখন মৰাণ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি থকা AS-06-N-0154 নম্বৰৰ ৱেগ’ন আৰ বাহনৰ লগত লেপেটকটাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত পথৰ ওপৰতে সুৰাভৰ্তি বলেৰ’ পিক আপ বাহনখন বাগৰি পৰে ৷ আনহাতে ৱেগন আৰ বাহনখনৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । আনহাতে ৱেগন আৰ বাহনখনত অহা তৰুণ গগৈ আৰু গোবিন্দ বৰ্মন নামৰ লোক দুজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত (Two Injured in Road accident) অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত (Assam Medical college) ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।