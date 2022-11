.

Road accident in Dibrugarh: ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন নিহত Published on: 1 hours ago

ডিব্ৰুগড়ৰ লালুকা গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে(Road accident in Dibrugarh) ৷ এখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে এজন বাইক আৰোহীক (One death in Road accident) ৷ AS 06 BC 4733 নম্বৰৰ বালি কঢ়িওৱা এখন ডাম্পাৰে ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা ভাস্কৰ দাস নামৰ লোকজনক বাইকসহ মহতিয়াই লৈ যায় ৷ মৃত ভাস্কৰৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নতুন গাঁৱত ৷ বৰ্তমান ডাম্পাৰ খনৰ চালকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷