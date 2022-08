.

Road Accident in Dibrugarh: তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনে মহতিয়ালে দুটাকৈ বিদ্যুতৰ খুটা Published on: 3 hours ago

শুকুৰবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road Accident in Dibrugarh)৷ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় দুটাকৈ বিদ্যুতৰ খুটা ৷ স্থানীয় লোকে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা চালকজনক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে (One injured in road accident) ৷ আহত চালকজনক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷