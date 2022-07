.

Road Accident: নলবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে Published on: 4 hours ago

নলবাৰীৰ হাজো-দৌলাশাল পথৰ বৰতলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Bartala in Nalbari) । ট্ৰাক আৰু চাইকেলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত AS26C9024 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহটিয়াই লৈ যায় দুগৰাকীকৈ চাইকেল আৰোহীক । দুই চাইকেল আৰোহী ক্ৰমে পংকজ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু সন্তোষ বড়োৰ ঘৰ বৰ্ণিবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় পংকজ স্বৰ্গীয়াৰী(One died on the spot in accident) । গুৰুতৰভাবে আহত পংকজক স্থানীয় লোকে ১০৮ সেৱাৰে মুকালমুৱা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । স্থানীয় লোকে ট্ৰাকখনৰ পিছে পিছে খেদি অহাত মুকালমুৱাত ট্ৰাকখন ৰাখি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । পিছত মুকালমুৱা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ট্ৰাকখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আহে । ইফালে আহত পংকজ স্বৰ্গীয়াৰীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুকলমুৱা অসামৰিক চিকিৎসলয়ৰ পৰা নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসমৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।