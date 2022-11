.

One Died in road accident : কঠিয়াতলিত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন Published on: 3 hours ago

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Kathiatali) ৷ এখন তীব্ৰ বেগী আল্ট্ৰা বাছে মহতিয়াই নিলে কাউন্টাৰৰ সন্মুখত ৰৈ থকা যাত্ৰীক ৷ সংকটজনক অৱস্থাত দুগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজন লোকক নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ (4 people injured in road accident) ৷ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কঠিয়াতলী চাৰিআলিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইতিমধ্যে এজন লোক নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (One dead in road accident) । নিহত লোকজন তপন ভাৱাল । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা আল্ট্ৰাখনৰ নম্বৰ AS 02 AC 8588 । নগাঁৱৰ পৰা লংকা অভিমুখে গৈ আছিল বাছখন ৷ ইপিনে বাছখনৰ চালকক উপস্থিত ৰাইজে উত্তম-মধ্যম শোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।