Road accident at Bokakhat: ভাতৃৰ ঘৰলৈ গৈ উভতি নাহিল বুদ্ধিৰাম

চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই বোকাখাতৰ ৰজাবাৰীত সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Bokakhat) ৷ পথৰ কাষেৰে গৈ থকা অৱস্থাত এজন লোকক মহতিয়াই থৈ গ'ল এখন বগা ৰঙৰ তীব্ৰবেগী বলেৰ' পিকআপ ভানে ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় ৰজাবাৰীৰ বুদ্ধিৰাম দাস (70) নামৰ লোকজন (one killed in road accident)৷ লোকজনে কাষতে থকা ভাতৃৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এনেদৰে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লবলগীয়া হয় ৷ বায়েকৰ লগত বাস কৰিছিল মুকবধিৰ বুদ্ধিৰামে ৷ বোকাখাত থানাৰ যানবাহন আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ইফালে অচিনাক্ত বলেৰ' পিকআপ ভানখনৰ সন্ধানত বোকাখাত যানবাহন আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বলেৰ' পিকআপ ভানখনৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷