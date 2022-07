.

বিহপুৰীয়াত মঙলবাৰে পুৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Bihpuria) ৷ মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ অহা এজন পথচাৰীয়ে পথ পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এখন তীব্ৰবেগী স্কৰ’পিঅ বাহনে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই প্ৰায় 20 মিটাৰ দূৰলৈ চোঁচৰাই লৈ যায় ৷ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় মুন্তা আলী নামৰ লোকজন (One dead at Bihpuria) ৷ ইয়াৰোপৰি AS15G 2777 নম্বৰৰ স্কৰ’পিঅ বাহনখনে লোকজনক চোঁচৰাই আনি পথৰ কাষতে থকা চবিৰ মনচুৰি নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত ভাঙি সোমাই যায় ৷ লগে লগে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাহনখনৰ চালকজনক গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে ৷